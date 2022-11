Quindici nuclei familiari sono stati tratti in salvo da Polizia e Carabinieri a Catania, dove un incendio è divampato in un palazzo di Via Aurora.

I fatti si sono verificati lo scorso venerdì pomeriggio, ma sono stati resi noti soltanto oggi. Due agenti hanno accusato lievi malesseri per la prolungata inalazione di fumi tossici. Dopo avere fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso, sono stati dimessi con una prognosi di tre giorni.

Sul posto si sono portati Vigili del Fuoco, Protezione Civile e 118. Le temperature all’interno del palazzo erano talmente alte da compromettere la stabilità dell’intonaco al punto che già calcinacci cominciavano a cadere. Le fiamme sarebbero partite da masserizie nel vano scale che avrebbero perso fuoco da alcune faville provenienti da un incendio di sterpaglie fuori dal condominio.

Il vento ha facilitato la diffusione del fuoco. Lo stabile è momentaneamente non agibile per i danni causati a tutti gli impianti.