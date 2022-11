Longi – La Giunta Comunale di Longi ha approvato uno schema di Convenzione da sottoscrivere con il Tribunale di Patti, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Verrà stilato un progetto per i lavori di pubblica utilità e saranno individuati, quali referenti, i Responsabili di posizione organizzativa a cui l’attività svolta fa capo; la Convenzione, formata da 8 articoli, non comporta alcun onere a carico del Bilancio finanziario e la copertura assicurativa verrà garantita con adempimenti conseguenziali.

L’Amministrazione Comunale longese consente ai condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di prestare, presso le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività, con le seguenti prestazioni: “attività istituzionali proprie dell’ente”. L’attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

I soggetti, che si occuperanno di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni, sono: la Rag. Anna Maria Bellissimo, Responsabile dell’Area servizi alla persona (di seguito coordinatore) e i soggetti individuati dal coordinatore per le attività da svolgere, presso le strutture dell’Amministrazione, con specifico incarico di coordinare il lavoro del singolo condannato, affidato alla struttura. L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione deve assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, consentendo che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. I condannati possono usufruire del trattamento terapeutico e delle misure di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze.