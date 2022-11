Venetico – Le forti raffiche di vento della scorsa notte hanno colpito anche il Comune di Venetico.

Qui è stata tante l’apprensione a casa di un palo della pubblica illuminazione che è caduto sulla carreggiata.

È successo intorno alle 3.00 di notte, in via Sicilia. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per mettere in sicurezza la zona. Proprio i Carabinieri hanno allertato il Sindaco di Venetico Francesco Rizzo che, insieme alla ditta Saya, alle 3.30 si è recato sui luoghi per accertarsi di quanto accaduto. La zona è stata messa immediatamente in sicurezza. Si è provveduto quindi a staccare i cavi e ad eliminare il palo dalla strada.