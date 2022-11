Il 29 novembre dovrebbe riaprire i cancelli la scuola media di Via Piave chiusa da due anni per lavori di adeguamento sismico.

Ormai è solo una questione di giorni ed i giovani studenti iscritti alle medie dell’Istituto Comprensivo n.1 potranno tornare a sedere nei banchi del centralissimo edificio di Via Piave.

Al momento gli alunni sono stati dislocati nel plesso di Contrada Forno con i relativi disagi per spostamenti inizialmente non previsti. Inoltre i ragazzi che vivono in centro e avrebbero potuto raggiungere anche a piedi l’edificio di Via Piave si sono dovuti sobbarcare anche il costo giornaliero del trasporto con pulmino.

Ma a quanto pare dalla prossima settimana tutto dovrebbe tornare alla normalità, o quasi.

In effetti anche se i lavori interni all’edificio sono stati ultimati bisognerà attendere ancora per le zone limitrofe esterne come ad esempio la campetto dei “Pini”.

Per questo motivo sembra siano stati previsti ingressi ed uscite alternative per gli studenti.