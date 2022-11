Per dodici anni ha percepito sia lo stipendio che la pensione. Una vicenda che i Giudice della Corte dei Conti hanno definito surreale e che riguarda una professoressa che, sebbene in pensione dal 2006, ha continuato a percepire lo stipendio da insegnante fino al 31 agosto 2018.

Un danno erariale per complessivi 72 mila euro. L’insegnante è deceduta a marzo del 2019 e così la Ragioneria dello Stato ha avviato un’azione di recupero verso gli eredi. Ma con tanto di rischio di prescrizione. Il caso – secondo quanto riportato da Repubblica – è nato da un errore, come hanno stabilito i Giudici Contabili, della dirigente scolastica della scuola Giovanni Paolo I di Belpasso e della dirigente amministrativo. La dirigente scolastica ha pagato in abbreviato 11 mila euro, pari al 30% dell’importo richiesto dal Procuratore Regionale. L’altra è stata condannata al pagamento di 18 mila euro, ovvero il 50% dell’importo contestato.

La dirigente scolastica avrebbe sottoscrivere il Modello D per la comunicazione del collocamento in quiescenza. Responsabilità non attenuata dalla circostanza che, nel periodo in questione, era in congedo e sostituita. Appena rientrata, per i giudici, si sarebbe dovuta accertare della trasmissione del modello. I finanzieri hanno trovato lo stesso nel fascicolo dell’insegnante. Foglio mai spedito, appunto.