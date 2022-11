San Marco d’Alunzio – Ha preso il via nel Comune di San Marco d’Alunzio Domenica 20 Novembre, con il concerto del Duo Metamorphosis, il cartellone dell’edizione 2022 della “Festa della Musica“, organizzata dall’Associazione Ars Vita Est – San Marco Wind Band in occasione della Festa di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti.

Il Duo Metamorphosis era composto dai Maestri Lucie Moreau, alla viola, e Basilio Merlino, al sassofono; grazie alla trascrizione di opere del passato, all’improvvisazione e alla composizione di opere originali, il sassofono e la viola hanno accompagnato l’esibizione davanti a una buona cornice di pubblico, attraverso paesaggi musicali nuovi e affascinanti, che hanno messo in luce le analogie e le particolarità dei due strumenti.

Un’atmosfera unica, che ha emozionato il pubblico presente; oltre al Presidente del Consiglio e ad altri membri dell’Amministrazione Comunale, ha preso parte al concerto il Sindaco Filippo Miracula, il quale ha manifestato l’orgoglio di ospitare, grazie a questo tipo di eventi, professionisti di spessore internazionale nel borgo aluntino.

I prossimi appuntamenti della “Festa della Musica” sono in programma Domenica 27 Novembre e Sabato 3 Dicembre. Il 27 Novembre la San Marco Wind Band omaggerà Santa Cecilia con una celebrazione liturgica e una processione animata. L’ultimo importante incontro sarà il Premio “Borgo in Musica“, previsto per il 3 Dicembre, dove una giuria qualificata selezionerà i migliori allievi tra quelli prescelti dai docenti delle Masterclass e Campus del cartellone 2022, decretando i vincitori in collaborazione col prestigioso ente dell’Accademia Filarmonica di Messina.

La manifestazione si terrà in suggestive location del Comune di San Marco d’Alunzio, come il Palazzo dei Congressi e degli Eventi Margherita di Navarra e l’Auditorium Santa Maria dei Poveri, che faranno da cornice a grandi momenti musicali.