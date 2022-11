L’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina ha comunicato i dati relativi all’ultima settimana. Sono tre i decessi registrati.

Per quanto riguarda gli attuali positivi, in totale nella provincia di Messina sono 1296. Per quanto riguarda i singoli distretti sanitari, questa la distribuzione:

DISTRETTO BARCELLONA POZZO DI GOTTO: attuali=133 positivi del periodo=151

DISTRETTO LIPARI: attuali=16 positivi del periodo=24

DISTRETTO MESSINA: attuali=591 positivi del periodo=771

DISTRETTO MILAZZO: attuali=186 positivi del periodo=228

DISTRETTO MISTRETTA: attuali=21 positivi del periodo=40

DISTRETTO PATTI: attuali=96 positivi del periodo=116

DISTRETTO SANT’AGATA: attuali=166 positivi del periodo=159

DISTRETTO TAORMINA: attuali=87 positivi del periodo=111