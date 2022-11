I Consiglieri comunali Mangano, Gazia, Liotta, Scafidi e Truglio definiscono un “oggetto misterioso” il piano di riequilibrio finanziario ancora non consegnato.

Tramite un comunicato stampa spiegano, però, i motivi che hanno portato l’opposizione a non partecipare alla riunione voluta dal Sindaco per la presentazione dello stesso Piano di riequilibrio alla presenza del Dottor Mineo e dei Capi Area comunali.

“CambiAmo Capo e i Revisori dei Conti, nonostante le reiterate sollecitazioni, sono ancora in attesa di visionare il “Piano di Riequilibrio” per i conseguenti adempimenti di legge, ognuno nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità, i cui termini per l’approvazione scadranno il prossimo 25/11/2022. Il gruppo consiliare CambiAmo Capo, ha dovuto riscontrare negativamente l’invito del Sindaco Ingrillì, trasmesso nel pomeriggio di giovedì 17 novembre a tutti i Consiglieri Comunali per presenziare all’incontro con il dott. Mineo, partecipato dai Capi Area comunali, che nella qualità di Consulente economico esterno avrebbe illustrato il “predisponendo Piano di Riequilibrio Finanziario e il Bilancio Previsionale 2022/2024”.

La minoranza consiliare fa sapere che hanno dovuto glissare l’invito alla riunione, tenutasi sabato mattina presso Palazzo Europa, perché non avendo ricevuto ne il “Documento di Sostenibilità del Piano di Riequilibrio, ne la documentazione richiamata dall’invito.

“Se realmente l’intenzione del Sindaco fosse stata quella di informare compiutamente i Consiglieri comunali, nella qualità di rappresentati della comunità paladina, avrebbe accolto le richieste dell’opposizione, in merito al rilascio di documenti e chiarimenti, compresi quelli ingiustificatamente “segretati”; cioè quelli relativi al Piano di Riequilibrio che sarebbe stato discusso nella suindicata riunione, politicamente propedeutica alla seduta consiliare del prossimo 24/11/2022″ scrive l’opposizione.

“Inspiegabilmente i documenti finanziari elaborati dall’esperto dott. Mineo per scongiurare il default, continuano a tutt’oggi ad essere sconosciuti ai Consiglieri comunali, configurando un vero e proprio caso “politico-istituzionale”, accreditando deplorevoli atteggiamenti “misteriosi”, in quanto non è comprensibile il ritardo accumulato in queste settimane stante che il Sindaco Ingrillì nella seduta consiliare dello scorso 08/08/2022 aveva certificato la correttezza delle richiamate procedure, supportate dal “Documento di Sostenibilità del Piano di Riequilibrio” ed aveva assunto il contestuale impegno per la tempestiva consegna ai Consiglieri di opposizione, per agevolare la propria attività ispettiva di controllo ed indirizzo”.

CambiAmo Capo conclude scrivendo che “se da un lato vogliamo sperare che la scelta di tale percorso non sia prodromico ad atti di imperio, come per esempio ritrovarci inseriti come punti aggiuntivi “last minute” argomenti di fondamentale importanza che comporteranno ulteriori aggravi per le tasche dei nostri concittadini, dall’altro vogliamo rassicurare quanti finora hanno creduto nel lavoro minuzioso da noi svolto che continueremo a vigilare con trasparenza e desiderio di conoscenza perché comprendere ci permette di distinguere e questo vale tanto in fisica quanto in Politica”.