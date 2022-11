Venetico – La lotte ai furbetti della spazzatura a Venetico procede a gonfie vele. Dopo vari episodi di criticità che avevano segnalato questa estate (leggi qui e qui), la situazione adesso sembra man mano indirizzarsi verso la giusta strada.

Sono notevolmente diminuiti infatti gli episodi di abbandono incontrollato dei rifiuti. Un lavoro che l’Amministrazione Comunale giudata dal Sindaco Francesco Rizzo sta portando avanti con impegno. Ogni giorno a lavorare affinché le regole vengano rispettate c’è innanzitutto la polizia municipale che monitora tutto il territorio venetichese grazie all’impianto di videosorveglianza. Con l’ausilio alle telecamere installate nel territorio comunale è possibile infatti individuare sul nascere possibili infrazioni e ridurre quindi il problema.

Su questo punto abbiamo sentito l’ing. Nino Barberi, Direttore del servizio d’esecuzione della raccolta differenziata del Comune di Venetico.

“Il servizio procede regolarmente. -racconta Barberi- Abbiamo una nuova impresa che ha appaltato il servizio fino al mese di marzo, che è la Siculcoop di Rometta, e stanno lavorando. Insomma si procede senza particolari problematiche.”

Un grande vantaggio, come dicevamo poc’anzi, è rappresentato sicuramente anche dall’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza. “Le telecamere che sono state installate -continua l’ing. Barberi- contribuiscono moltissimo per individuare problematiche come l’abbandono dei rifiuti. Se c’è una qualche irregolarità infatti viene immediatamente individuata. A dire la verità abbiamo avuto dei piccoli casi in prossimità dell’ex Condor e altri invece sono stati individuati nel lungomare. La Polizia Municipale monitora costantemente, grazie alle telecamere, il territorio e di conseguenza quando ci sono episodi di abbandonato si riesce facilmente a trovare il responsabile.”

Quest’estate, proprio documentando l’ennesimo conferimento errato della frazione indifferenziata del rifiuto, Barberi aveva annunciato guerra ai trasgressori. Una battaglia fortemente appoggiata dall’amministrazione Rizzo che anche in quella occasione si era detta assolutamente contraria al cattivo conferimento dei rifiuti. A distanza di mesi adesso la situazione sembra decisamente migliorata.