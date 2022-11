San Filippo del Mela – Promuovere la sostenibilità economico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili. È questo il fine del finanziamento ottenuto dal Comune di San Filippo del Mela, attraverso l’Assessorato regionale all’Energia. Al Comune di San Filippo del Mela spettano 12.319,20 euro.

“Questo è il primo passo -ha dichiarato il Sindaco di San Filippo del Mela Avv. Gianni Pino- verso la realizzazione delle comunità energetiche. Abbiamo ottenuto questo finanziamento e adesso stiamo lavorando proprio per capire in che maniera organizzare uno o più comunità energetiche nel territorio di San Filippo del Mela. Si tratta di una importante occasione, per quanto mi riguarda. Noi abbiamo chiesto, così come tantissimi altri comuni, richiesto e ottenuto il contributo. Adesso passiamo alla fase esecutiva e vediamo anche chi possono essere i partner e in che maniera interfacciarci con tutti, proprio per capire qual è la soluzione ideale per il nostro territorio e per i cittadini di San Filippo del Mela.”

In poche parole attraverso questo finanziamento i comuni vengono aiutati nella creazione di comunità energetiche rinnovabili, che porteranno all’autoproduzione di energia elettrica ed una conseguente svolta green. Ancora da definire le modalità in cui ci si riunirà per formare queste comunità energetiche, ma la cosa certa è che l’amministrazione targata Pino sta lavorando sodo per rendere il tutto esecutivo a breve giro.