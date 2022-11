Messina – Lascia davvero senza parole il furto messo a segno nel reparto di Oncologia del Policlinico Universitario di Messina dove ad essere rubato è stato il citofono posto all’ingresso.

Con un misto di rabbia e sdegno, ne da notizia il consigliere della Quinta Circoscrizione, Franco Laimo, in un post sulla sua pagina Facebook: “Gentaglia assurda che non merita nulla… Ma come si può! In un reparto così delicato con all’interno gente che sta soffrendo, le famiglie che quotidianamente vanno e vengono dal reparto, stanno al fianco dei propri cari con le loro difficoltà anche morali, arrivi fuori… stai per suonare, esce l’infermiera e ti dice: “Ci hanno rubato il citofono”.

E tu resti lì con le braccia “aperte ” e pensi: “Ma dove stiamo arrivando?” Riflettiamo! Perché la gente ha davvero bisogno di essere ri-educata alla Civiltà. Come definirli? Villani, cafoni e incivili. Ma non vi vergognate neanche un po’?”