Patti – Sembra essere stata l’abbondante pioggia caduta nell’ultime ore la causa della caduta di un albero, in via Tenente Natoli di Patti Marina.

L’episodio è accaduto intorno le 17,30 all’altezza dell’incrocio della via Cristoforo Colombo, dove i residenti della frazione marinara hanno sentito un forte fragore. L’albero, situato in un giardino privato confinante con la strada comunale, si è sradicato dal terreno e, prima di finire a terra, ha colpito i cavi della luce elettrica dell’impianto pubblico, divellendo sia il palo (in ferro) che quello dell’Enel (in Cemento).

La strada è molto frequentata, poiché raggiunge diverse abitazioni, ma – per fortuna – in quel momento, non passava nessuno. Nello schianto del palo elettrico dell’Enel a terra, un cavo si è spezzato, causando l’interruzione di fornitura di energia elettrica di alcune abitazioni.

Sul posto, attualmente, si trovano i Vigili del Fuoco del locale distaccamento di Patti, I Vigili Urbani che hanno provveduto ad interdire la strada e gli operai dell’Enel che stanno provvedendo a ripristinare i luoghi. Si attende l’arrivo di una gru.