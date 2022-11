S. Agata di Militello – Un Città di Sant’Agata di intensità e carattere fa suo il sentitissimo derby siciliano contro il Paternò centrando la sesta vittoria stagionale.

Cominciano fortissimo i padroni di casa che dopo un paio di squilli pericolosi ma senza fortuna di Napoli e Calafiore, passano al 18’ con Luois Demoleon che, rimasto in proiezione offensiva dopo un corner, da centro area trova il varco vincente.

Padroni di casa che hanno gestito l’inerzia del match per tutto il primo tempo, rendendosi pericolosi anche con i vari Bonfiglio e Casella, il tiro di quest’ultimo ha scheggiato la traversa al 44’, e anche ad inizio ripresa quando per due volte ci ha provato capitan Cicirello a bucare la rete ospite.

Nella seconda parte di gara, infine, il Paternò è riuscito ad alzare il proprio baricentro rendendosi pericoloso in particolare con Saverino, sul cui tiro da fuori ha risposto in grande stile Curtosi, e poi con un gol messo a segno a gioco fermo da Cervillera per fuorigioco contestato vivacemente anche a fine gare dagli etnei.

Tre punti meritati per il Città di Sant’Agata che con il sesto successo su dodici gare disputate si porta a quota 18 in classifica, al sesto posto in compagnia del Castrovillari che sarà il prossimo avversario dei biancoazzurri, domenica ancora al “Fresina”.