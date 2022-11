Quattro incidenti stradali in questa piovosa giornata tra Messina e la sua provincia. Il più grave si è verificato all’uscita di Messina Centro. Una Lancia Ypsilon si è ribaltata finendo con il tettuccio sull’asfalto a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia. La conducente non è in pericolo di vita, ma i medici hanno deciso di non sciogliere la prognosi.

In tangenziale, poco prima dello svincolo di Messina Centro (direzione Catania-Messina) una Golf Volkswagen è andata a sbattere per poi finire la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Anche in questo caso pare che a causare l’incidente sia stato il maltempo e l’asfalto viscido. In questo caso sono stati due i feriti, trasportati in ospedale.

Un altro incidente stradale si è verificato a Roccalumera, sulla rampa di uscita dall’autostrada A18. Nessuna conseguenza per i passeggeri della Fiat Panda che si è capottata probabilmente a causa del manto sdrucciolevole.

Un altro incidente si è verificato a Rometta sulla A20 direzione marcia Palermo-Messina.