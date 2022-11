Incidente autonomo nel tardo pomeriggio di oggi sulla SP 161 in territorio di Sant’Agata Militello. Una BMW, condotta da un giovane del luogo, è uscita di strada andando a colpire un’altra autovettura che si trovava parcheggiata ai margini della carreggiata.

A bordo della BMW si trovava anche il padre del giovane. L’impatto è stato violento ma per fortuna i due occupanti del mezzo non sembrano aver subito gravi traumi, se non qualche contusione. In via precauzionale è comunque giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato i due per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente cui potrebbero aver contribuito le condizioni viscide dell’asfalto vista la copiosa pioggia di queste ore.