San Salvatore di Fitalia – La Fitalese ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Terme Vigliatore, nella nona giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia ottiene un prezioso pareggio, contro una diretta concorrente per raggiungere la zona playoff (la Fitalese al momento è al quinto posto in classifica con 12 punti e precede di una lunghezza il Terme Vigliatore); nell’incontro, svoltosi Sabato 19 Novembre, per la Fitalese è andato a segno Marco Lombardo, autore di una splendida rete su punizione dai 35 metri.

La prossima Domenica la Fitalese affronterà in casa una delle due capoliste Nuova Peloro, che in questa giornata ha osservato un turno di riposo. L’altra squadra in vetta Pollina Finale è stata sconfitta in trasferta 3-0 dal Real Rocchenere, per via della doppietta di Aloisi e della rete di Uscenti. Negli altri match della giornata importante successo casalingo dell’Alcara, che ha superato 1-0 nello scontro salvezza la Vivi Don Bosco con la rete di Oriti Monterosso; grazie a questa vittoria l’Alcara scavalca gli avversari, lasciando l’ultimo posto. Invece pesante sconfitta per il Ficarra, che è stato battuto in trasferta 5-1 dalla Juvenilia.