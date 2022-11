Galati Mamertino – Il Città di Galati fa valere ancora la legge del “Ducezio-Parafioriti” e supera 2-0 in casa il Monforte San Giorgio, nell’incontro valido per la nona giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D, mantenendo la vetta della classifica con 22 punti insieme all’Aquila Bafia.

La formazione galatese di mister Calogero Vicario riesce a imporsi nella seconda frazione di gioco, grazie alle reti di Basilio Campisi e di Tommaso Truglio; il match odierno è stato caratterizzato da 4 espulsioni, ai danni del portiere locale De Francesco e dei giocatori ospiti La Spada, Torre e Milano.

Parte subito in avanti il Città di Galati e al 10′ Frisenda ci prova dal limite, ma riesce a bloccare a terra il portiere ospite Trimarchi. All’11’ lo stesso Trimarchi devia in corner una conclusione di Eric Campisi. Al 19′ un colpo di testa di Venuto, su corner di Frisenda, si perde sul fondo. Al 28′ una punizione dal limite di Davide Vicario sorvola la traversa. Venuto al 32′ spreca una ghiotta occasione per il vantaggio, quando in scivolata non inquadra la porta su punizione di Frisenda. Al 40′ viene espulso per doppia ammonizione il giocatore ospite La Spada. Il direttore di gara Vallelunga di Palermo, nell’intervallo della partita, decreta l’espulsione anche ai danni del portiere locale De Francesco, e dunque le due squadre vanno al riposo entrambe in inferiorità numerica.

Il Città di Galati continua ad attaccare anche nella ripresa; al 47′ Eric Campisi, su assist di Davide Vicario, spara alto oltre la traversa. Al 52′ Emanuele Serio non raggiunge di poco un cross di Davide Vicario e al 57′ lo stesso attaccante impegna Trimarchi in angolo. Il vantaggio del Città di Galati arriva al 60′ con Basilio Campisi, che supera Trimarchi dopo una percussione centrale del capitano Truglio. Al 65′ grande giocata a tre Davide Vicario, Eric Campisi e Tommaso Truglio; il tiro di quest’ultimo viene respinto da Trimarchi. Al 68′ Frisenda colpisce una clamorosa traversa dal limite dell’area. Al 73′ grande contropiede dei locali con Campisi che serve Venuto, ma Trimarchi si supera in corner. Al 75′ il Monforte San Giorgio rimane in 9 uomini, per l’espulsione dell’attaccante Torre; al 78′ viene espulso anche il difensore Milano e, quindi, gli ospiti terminano l’incontro in 8 uomini. All’85’ Tommaso Truglio chiude i conti, ribadendo in rete dopo una respinta di Trimarchi e siglando così il 2-0 finale. Al 91′ Frisenda va vicino al tris, con una conclusione che sfiora il palo.

Nel prossimo turno il Città di Galati affronterà in trasferta la Sfarandina, sconfitta in questo turno 3-1 in trasferta dal Melas, per via della doppietta di Marcini e della rete di Lipari. In testa alla classifica, insieme alla formazione galatese, si trova l’Aquila Bafia grazie al successo casalingo 3-0 contro il Torregrotta; sono andati a segno Castellino, Durante e Mastroieni. Netto successo poi della Nuova Rinascita Patti, che ha surclassato 8-0 la Folgore Milazzo con la tripletta di Adamo, la doppietta di Siragusano e le reti di Accetta, Spinella e Crifò.