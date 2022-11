La Nuova Igea Virtus conquista tre punti preziosi in casa dell’Acicatena. Finisce 2-1 per i barcellonesi. Vantaggio dei padroni di casa al 26’ con Caruso. I giallorossi sono però bravi a non disunirsi e riorganizzarsi. Prima trovano il pari che consente di andare al riposo in equilibrio in virtù di una autorete di Mazzeo.

La rete del vantaggio barcellonese al minuto 72 siglata da Abbate che regala tre punti ai suoi. Soltanto un pari a reti inviolate per il RoccAcquedolcese che fa 0-0 in casa del Palazzolo. Pari anche per il Milazzo che fa 1-1 con il Siracusa: alla rete di Savasta al 21’ minuto su calcio di rigore, risponde – sempre dal dischetto – Kari al minuto 77.

Sconfitte per Nebros e Jonica. La Nebros si fa sorprendere dal Taormina che passa al Vasi per 2-1 con la doppietta dell’argentino Maxi Lucarelli realizzata al 33’ e al 65’. Per i padroni di casa ha accorciato Fioretti al 75’. Una doppietta di Carbonaro condanna alla sconfitta interna la Jonica a beneficio della Leonzio.

Gli altri risultati: Modica-Comiso 5-0, Real Siracusa Belvedere-Mazzarrone 0-0, Santa Croce-Virtus Ispica 1-0.