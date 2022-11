Il Messina, a caccia di punti per risalire la china, deve accontentarsi del pari contro il Potenza dell’ex Peppe Raffaele.

I giallorossi provano subito a spingere sull’acceleratore e, dopo una botta da fuori di Fofana che trova pronto Gasparini, al quarto d’ora va vicinissimo alla rete Balde che si libera nel cuore dell’area di rigore avversario, ma non colpisce il bersaglio. AL 35’ è Lewandowski a respingere corto un tiro da fuori di Caturano. Messina ancora vicinissimo al vantaggio al minuto 42: Fazzi ci prova due volte da distanza ravvicinata, ma trova sulla sua strada Gasparini. La rete che porta avanti il Messina arriva però poco dopo grazie a Fofana, lesto nell’area piccola a capitalizzare sugli sviluppi di un calcio d’angolo che porta i suoi all’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa, il Messina sembra in pieno controllo. Al 68’ il Potenza resta in dieci per l’espulsione di Rillo, ma trova il pareggio 74’ con Del Sole che batte Lewandowski con un preciso diagonale. I lucani si coprono, considerata anche l’inferiorità numerica. I peloritani attaccano, ma non riescono a pungere. Gli animi si surriscaldano, il gioco ne risente e diventa spezzettata. Al 92’ Gasparini salva prodigiosamente nell’area piccola, replica Lewandowski che, in uscita, evita la beffa al 95’ con gli ospiti lanciati in contropiede. Finisce 1-1 con il Messina sempre fermo tra le sabbie mobili. FOTO: ACR MESSINA