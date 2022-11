Un ventiduenne di Gela è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, tentata uccisione di animal, porto abusivo di pistola e atti persecutori.

Sembra che il giovane non abbia mai accettato la fine della storia con la ex fidanzata e ha continuato a perseguitarla, picchiando anche i suoi familiari. La sera del 14 novembre scorso ha poi anche sparato ai suoi due cani e alla cugina.

Secondo l’accusa, il ventiduenne si sarebbe fermato davanti al cancello di casa della ex fidanzata e ha sparato tre colpi di pistola calibro 7,65 contro i due cani Corso, rimasti feriti uno alla zampa e uno alla mandibola.

La cugina della ex stava cenando con i familiari sulla veranda della casa adiacente, quando ha udito gli spari ed è scesa in cortile, notando il giovane che ha puntato la pistola contro di lei per poi esplodere un colpo che, fortunatamente, ha mancato il bersaglio. Poi è fuggito su uno scooter.

I carabinieri, a distanza di poche ore, lo hanno rintracciato e sottoposto a fermo. Dopo la convalida, è stato trasferito in carcere.