Galati Mamertino – Il Comune di Galati Mamertino ha ottenuto dal Dipartimento dell’Urbanistica della Regione Siciliana il contributo di 37.500 euro di cofinanziamento, per la redazione del PUG (Piano Urbanistico Generale).

Molto soddisfatto il Sindaco galatese Vincenzo Amadore, il quale afferma: “Galati Mamertino è uno dei nove Comuni della Regione Siciliana, che hanno ottenuto il finanziamento per la redazione del PUG. Questo finanziamento, per un Comune come il nostro, con esiguità delle finanze proprie, diventa fondamentale, per dotare la nostra comunità di questo importante strumento.

La salvaguardia del centro storico e la sua valorizzazione urbanistica, architettonica e sociale è sicuramente una delle grandi priorità della nostra Amministrazione e il PUG oggi è uno strumento necessario, perché si garantiscano queste cose. Lo è anche per altre importanti questioni, quali la definizione urbanistica della frazione San Basilio (con la creazione di un Parco urbano e di altre attrezzature), la protezione e la valorizzazione dei borghi storici come Milè, Molisa e San Giorgio, la dotazione di servizi, compresi quelli utili allo sviluppo del settore turistico, la dotazione infrastrutturale e l’importante obiettivo della riduzione del consumo di suolo; riguardo a questo punto un Comune, che ha un notevole patrimonio edilizio, non può ulteriormente consumare suolo per nuova edificazione, ma deve valorizzare il patrimonio esistente per riattivare la comunità in tutte le sue componenti”.

A manifestare soddisfazione, per il finanziamento ricevuto dal Comune di Galati Mamertino, è anche l’architetto Carmelo Galati Tardanico, galatese di origine, che si occupa di ricerca nel campo della pianificazione urbana e territoriale presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo; l’architetto sta collaborando con l’Amministrazione Comunale galatese e il Dirigente tecnico del Comune, Arch. Giuseppa Cavolo, sui temi della rigenerazione urbana e umana e delle politiche di riattivazione dei Comuni marginali. “Nel 2020 la Regione Siciliana – dichiara l’Arch. Tardanico – si è dotata di una nuova legge urbanistica (la n. 19 del 13 Agosto 2020), che ha ridisegnato il metodo che porta a definire lo strumento urbanistico dei Comuni e soprattutto ha ridefinito i processi della sua formazione introducendo i PUG (Piani Urbanistici Generali), che sostituiscono i vetusti PRG. Il percorso, che porta alla definizione del PUG, comporta il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità in tutte le sue componenti, coinvolgendo da subito i cittadini, le Associazioni e tutti i portatori di interesse, gli altri enti, gli ordini professionali e le Associazioni di categoria. Soggetti coinvolti, non solo nel processo di costruzione delle strategie per il futuro del Comune, ma anche nel progetto proprio del PUG, che non si configura solo come strumento regolativo dei suoli, quale era il PRG, ma anche come importante strumento strategico utile allo sviluppo”.