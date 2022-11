Il maltempo è puntualmente arrivato in provincia di Messina. Nella mattinata di oggi una copiosa pioggia si è abbattuta sul versante tirrenico, causando locali e temporanei allagamenti.

Le Isole Eolie sono state colpite da una violentissima grandinata durata circa quindici minuti. Chicchi di grandine grossi come palline da ping pong con conseguenti danni per l’agricoltura. La pioggia ha poi fatto il resto, causando disagi al traffico veicolare, trascinando detriti sulle strade. Allagamenti anche in qualche abitazione e attività commerciali a Lipari.

Stromboli ancora colpita dal fiume di fango che viene giù dalla montagna. Isolate dai collegamenti marittimi al momento Alicudi, Filicudi e Ginostra. FOTO: Gabriele Costanzo (tratta da Pagina Facebook Meteo Milazzo e dintorni – Giuseppe Visalli)