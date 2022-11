Patti – Il 17 novembre si celebra la giornata internazionale degli studenti, una ricorrenza con cadenza annuale che ha l’obiettivo di legittimare il diritto allo studio e rivendicare il diritto alla libertà di espressione di ognuno.

Il 28 ottobre 1939, le autorità naziste in Cecoslovacchia sedarono una manifestazione degli studenti dell’Università “Carolina”. Durante l’evento, lo studente Jan Opletal fu colpito alla testa da un colpo di arma da fuoco, e l’11 novembre morì. Durante il corteo funebre dello studente, migliaia di studenti, trasformarono l’evento in una manifestazione anti-nazista. Questo portò le autorità naziste a prendere contromisure drastiche: tutti gli istituti di istruzione superiore furono chiusi e 1200 studenti furono arrestati e deportati in campi di concentramento e, proprio il 17 novembre, nove fra studenti e professori furono giustiziati senza processo.

La decisione di istituire il 17 novembre la giornata internazionale degli studenti fu presa nel 1941 a Londra, dal Consiglio internazionale degli studenti (International Union of Students), allora composto anche da molti profughi, in accordo con gli alleati, e la tradizione è poi stata portata avanti dall’Unione internazionale degli studenti (International Union of Students), che insieme all’Unione degli studenti europea (European Students’ Union) preme da sempre affinché la giornata diventi una ricorrenza ufficiale ONU.

Anche a Patti gli studenti hanno manifestato per rivendicare il diritto allo studio, alla sicurezza e la libertà di espressione con un corteo e momenti di riflessione lungo le vie della città, scandito da cori e striscioni. Striscioni tutti condivisibili, ad eccezione di uno: quello inneggiante l’uso di sostanza di stupefacenti, quale la Marijuana a discapito della scuola. Uno striscione dal significato inequivocabile, che per niente si addice alla manifestazione, ma forse, anche questo modo di manifestare, fa parte della libertà di espressione.