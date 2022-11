Capri Leone – E’ stato presentato ufficialmente il programma de “Il Magico Natale a Capri Leone…2022 aspettando il 2023″, che sarà caratterizzato da diversi appuntamenti dall’8 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023.

L’Amministrazione Comunale caprileonese ha realizzato un cartellone ricco e variegato, destinato a tutte le età, in collaborazione con il Comitato dei genitori, “Rocca Città Futura“, il Movimento Giovanile, la Pro Loco cittadina, l’ANSPI, l’Enasc di Antonella Foti, l’Associazione Il Borgo Capri Leone, l’AGD Nebrodi e l’ASD Team Sport e Service.

Si tratta di iniziative condivise e apprezzate: dal Villaggio di Babbo Natale (con l’inaugurazione prevista l’8 Dicembre) ai mercatini natalizi, continuando con le luminarie, gli spettacoli musicali e teatrali per grandi e bambini (con il Concerto di Natale della Banda Musicale Anspi il 26 Dicembre), le degustazioni, le iniziative di solidarietà e la visita dei presepi di quartiere (il 19 e il 20 Dicembre è in programma l’esposizione “Presepi in Movimento“, a cura del Movimento Giovanile).

“Dopo il cartellone estivo, organizzato in poche settimane, – dichiarano gli amministratori – stavolta abbiamo avuto il tempo necessario e, con ampio margine, vi presentiamo questo cartellone con delle iniziative che hanno l’obiettivo di valorizzare gli spazi cittadini, incrementare la partecipazione e coinvolgere tutta la comunità nello splendido clima delle festività ormai alle porte”.