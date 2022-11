Per Domenico Virga, il boss di Gangi arrestato nel 2021 per l’omicidio di Francesco Costanza, la Direzione distrettuale antimafia di Messina ha chiesto l’ergastolo.

Il piccolo costruttore di Tusa è stato freddato tra Acquedolci e San Fratello il 29 settembre 2001. La “messa a posto” e le sub commesse dei lavori in corso per il completamento dell’autostrada Messina-Palermo fanno da sfondo al delitto, secondo i pentiti e secondo la Squadra Mobile di Messina, che ha fatto luce sul caso. Virga viene considerato dalla procura uno dei capi di Cosa nostra palermitana, nipote e successore al comando del “padre grande” Giuseppe Farinella, per decenni capo indiscusso del mandamento di San Mauro Castelverde.

A chiamare in causa il boss, 20 anni dopo il delitto, le rivelazioni dei collaboratori di giustizia, dal palermitano Nino Giuffrè al tortoriciano Carmelo Barbagiovanni, passando per il mazzarroto Melo Bisognano.