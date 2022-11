Mirto – Finisce 1-1 il derby tra Mamertina e Mirto, match valido per la quarta giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto e disputatosi al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino.

Partita molto combattuta, davanti a una nutrita cornice di pubblico, con i locali che vanno in vantaggio nella prima frazione di gioco con il capitano Gaetano Giallanza; il Mirto spreca un calcio di rigore con Micalizzi, ma poi trova all’ultimo respiro il pareggio con un eurogol di Sergio Ialuna al 95′.

Parte meglio il Mirto e al 2′ Accardi si invola sulla sinistra, ma il suo tiro dal limite dell’area si perde oltre la traversa. Al 6′ il difensore Ricciardo penetra in area di rigore, ma il portiere locale Sciortino proteso in tuffo riesce ad anticipare Di Giandomenico. All’8′ Sgrò spreca davanti a Sciortino, dopo un preciso assist di Cangemi. La Mamertina si rende pericolosa al 17′, quando Spasaro da pochi passi impegna il portiere ospite Presti, dopo aver approfittato di una palla persa a centrocampo da Cangemi. Al 27′ doppia occasione sventata da Presti, che si salva prima su Spasaro e dopo su Frusteri. La Mamertina passa in vantaggio al 37′ con il capitano Giallanza, che da due passi deve solo deviare una punizione dalla trequarti, superando l’incolpevole Presti. Il Mirto ha subito la possibilità di ottenere il pareggio al 40′, ma Sciortino respinge un calcio di rigore calciato da Micalizzi; la massima punizione era stata concessa dal direttore di gara Zicaro di Barcellona per un fallo di Carcione ai danni di Accardi.

Ad inizio di ripresa la Mamertina colpisce un palo con Frusteri, dopo un rimpallo in area con Librizzi. Al 53′ ci prova Pietro Carcione, ma è bravo Presti a respingere la sua conclusione ravvicinata. Al 57′ il Mirto ci prova con Simone Cangemi, il quale salta un avversario ma poi calcia oltre la traversa. Al 58′ il Mirto va vicino al pareggio con Marco Rizzo, imbeccato da un preciso lancio di Cangemi; nell’occasione Sciortino è super e riesce a ribattere il tiro dell’attaccante ospite. Girandola di sostituzioni nel finale, con il Mirto alla ricerca del pareggio e la Mamertina che prova a sfruttare i tanti spazi. Il pareggio del Mirto arriva nel recupero al 95′ con Sergio Ialuna, il quale si inventa un tiro a giro dai 30 metri che non lascia scampo a Sciortino. Nel finale le due formazioni rimangono in dieci uomini, per le espulsioni ai danni di Walter Accardi e Pietro Carcione.

Con questo pareggio la Mamertina rimane al terzo posto in classifica con 8 punti, mentre il Mirto, in attesa degli incontri che verranno giocati domani, si trova in sesta posizione con 4 punti. Nel prossimo turno la Mamertina affronterà in trasferta il Tusa, mentre il Mirto ospiterà tra le mura amiche il Pro Tonnarella.