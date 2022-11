Stamattina a Tonnarella con l’Amministrazione Comunale si è parlato diGgentilezza, una via semplice e concreta di dialogo e di convivenza pacifica.

L’augurio più grande che si possa fare e ricevere è, senza dubbio, quello di vivere in un mondo di gentilezza. Ed è proprio con questo auspicio che il sindaco del comune di Furnari, Felice Germanò, invitato dalla volontaria della associazione “Un fiore per il mio paese”, Cinzia Paratore, ha risposto aderendo subito con grande entusiasmo e partecipazione alla iniziativa del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, la cui promotrice è la volontaria dell’associazione COR ET AMOR, l’insegnante ed ambasciatrice della gentilezza Katia Gussio che ha sognato e sta pian piano concretizzando il progetto “Messina provincia gentile” insieme alla ambasciatrice di Roma Loredana Tuccio .

Nella località di Tonnarella e nella frazione di Furnari ,nella splendida cornice tra la baia del Tindari e il golfo di Milazzo, sono state realizzate ben tre panchine viola della gentilezza. Due a Tonnarella presso il Parco Urbano “Quasimodo” ed una Furnari, miniate con aforismi di personaggi che si sono contraddistinti per tale virtù.

La gentilezza è la più dolce e delicata forma di educazione”, “La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l’eccezione”, sono le frasi incise sulle panchine viola. “Con la gentilezza si può scuotere il mondo”, una citazione straordinaria è quest’ultima, se si pensa che a pitturare le panchine sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia plesso di Tonnarella.

E’ un monito di cui ciascuno di noi ha bisogno. Tutti noi dobbiamo impegnarci, per essere uomini e donne gentili, come ha sostenuto nel suo intervento la dottoressa Nella Privitera.