Si chiude il processo sui cosiddetti “furbetti del cartellino” del comune di Furci Siculo.

La Terza Sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati dai difensori dei nove imputati contro la sentenza di secondo grado del dicembre 2021. Diventano definitive le 14 condanne e le 6 assoluzioni decise in appello. Nel 2016 furono notificate 65 misure cautelari dalla polizia di Stato di Taormina.

I reati contestati ai dipendenti, per il periodo tra il 22 giugno e il 23 luglio 2015 erano truffa aggravata e falsa attestazione della presenza in servizio, per essersi allontanati dal posto di lavoro senza timbrare il badge, aver affidato a colleghi la timbratura del proprio tesserino o aver lasciato il Municipio per motivi di servizio ma senza autorizzazione. Le indagini erano state condotte dal Commissariato di Taormina dopo la denuncia dell’allora sindaco Sebastiano Foti.