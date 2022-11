San Marco d’Alunzio – Torna dal 20 Novembre nel Comune di San Marco d’Alunzio la “Festa della Musica”, organizzata dall’Associazione Ars Vita Est-San Marco Wind Band, l’evento autunnale legato alla ricorrenza liturgica di Santa Cecilia, Patrona della musica e dei musicisti, e che vedrà diversi appuntamenti anche il 27 Novembre e il 3 Dicembre.

Fiore all’occhiello del programma della “Festa della Musica” sarà il Premio “Borgo in Musica“, con le audizioni, la premiazione e il concerto dei vincitori, previsti il 3 Dicembre nel Palazzo dei Congressi e degli Eventi “Margherita di Navarra“; prenderanno parte al concorso gli allievi selezionati da BiM2022, provenienti da tutta Italia, che saranno ascoltati da una giuria qualificata.

Anche l’edizione 2022 della “Festa della Musica” avrà come partner d’eccezione l’Accademia Filarmonica di Messina, che offrirà un Concerto Premio ai vincitori all’interno della propria stagione concertistica. Ad aprire il prestigioso evento sarà un Concerto cameristico del Duo Metamorphosis, composto dal Maestro Basilio Merlino (sassofono) e dal Maestro Lucie Moreau (viola), che presenterà Domenica 20 Novembre, nell’Auditorium Santa Maria dei Poveri, un amalgama di suoni e vibrazioni che regaleranno momenti musicali emozionanti e unici.

Il 27 Novembre si terranno le celebrazioni per la Festa di Santa Cecilia, con la Santa Messa in Chiesa Madre animata dalla San Marco Wind Band, guidata dal direttore artistico Maestro Salvatore Crimaldi. Il tutto sarà arricchito dal contesto artistico e architettonico delle location del borgo aluntino, che da anni, grazie anche a diversi eventi e manifestazioni, è diventato un centro culturale e musicale del territorio nebroideo e non solo.