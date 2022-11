Condrò – Lavori di urbanizzazione al Comune di Condrò. È stata ripristinata infatti una vecchia strada rurale che era ormai in disuso da tempo.

In questi giorni sono stati effettuati dei lavori di bonifica straordinaria e ripristino di una vecchia trazzera comunale che collega la C.da Pintarica con la stradella comunale che costeggia il torrente Canalicchio.

“Si è trattato di un intervento, -ha dichiarato il Sindaco Catanese- che dopo almeno un paio di decenni, ha riportato alla piena fruibilità di questa stradella rurale. Un primo passo è stato fatto con l’obiettivo di realizzare ulteriori interventi per dotare tutto il territorio di importanti ed indispensabili opere di urbanizzazione.”

Nei giorni scorsi invece era giunta notizia di un finanziamento di € 243.675,59.

Il Ministero dell’Interno ha infatti concesso al Comune di Condrò un finanziamento per la progettazione esecutiva di due interventi strategici. Innanzitutto la rivitalizzazione del centro storico mediante riqualificazione della piazza Umberto I, della scalinata di via San Francesco e della piazzetta Immacolata. In secondo luogo, opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro urbano in prossimità dell’area adiacente alla via Cairoli – c.da Trinità.

“Una volta redatti i progetti di livello esecutivo, -dichiara il Sindaco- l’Ente sarà dotato di tutti gli strumenti necessari per partecipare a futuri bandi di finanziamento per la realizzazione delle suddette opere. La programmazione ed il lavoro costante permettono di accedere a questi importanti finanziamenti.”