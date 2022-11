Santa Lucia del Mela – Un prestigioso riconoscimento per Santa Lucia del Mela. A quasi un anno dall’inaugurazione della splendida biblioteca intitolata a Elvira Sellerio, il borgo luciese ha ottenuto la qualifica “Città che legge”. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che viene rilasciato dal Centro per il libro e la lettura

Come si legge nel comunicato del Cepell: “Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, intende promuovere e valorizzare con la qualifica di Città che legge l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.”

Dall’Amministrazione fanno sapere che il Comune di Santa Lucia del Mela sta lavorando proprio secondo queste direttrici, il 28 novembre il tavolo del Patto per la lettura del Comune si riunirà per progettare le prossime attività e per dare all’Amministrazione suggerimenti per programmare la vita culturale cittadina.

Piena soddisfazione è stata espressa dal Sindaco On. Matteo Sciotto: “Un altro obiettivo centrato: Santa Lucia del Mela ha pttenuto la qualifica di “Città che legge”.

Sono contento che il nostro Comune sia tra i 34 centri siciliani che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura la qualifica, siamo già a lavoro per progettare e raggiungere nuovi traguardi.”