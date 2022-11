San Filippo del Mela – Una vera e propria discarica a cielo aperto. Torniamo a parlare del sottopasso che immette nella zona industriale IRAP. Ci troviamo nel territorio di San Filippo del Mela.

Qui da anni ormai vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. Oggi a sollevare la questione è Egidio Maio, di Zero Waste Sicilia Circolo Aimèe Carmoz. Con tanto di foto e video Maio documenta una situazione quasi insostenibile.

Sacchi e sacchi pieni di ogni tipo di rifiuto abbandonati li.

“Giorno 17 novembre, dopo una segnalazione, – ha dichiarato Egidio Maio coordinatore circolo Zero Waste Sicilia Aimèe Carmoz- mi sono recato nei pressi dei cavalcavia dell’asse viario che da archi conduce alla zona industriale di Giammoro. Mi sono trovato davanti al solito deposito abusivo di rifiuti vari, vetri, suppellettili, sanitari, etc.. Insomma un’altra discarica a cielo aperto, un luogo abbandonato, canneti, rovi e rifiuti sparsi nelle varie arterie. Eppure su una parete è affisso e ben visibile un avviso con Divieto di discarica, addirittura con videosorveglianza ! Faccio un ulteriore appello -ha continuato Maio- a tutti al buon senso della civiltà, al rispetto dei luoghi pubblici e sollecito chi di competenza ad adottare tutte le misure idonee per dissuadere ulteriori atti incivili.”

Negli anni più volte l’area è stata ripulita e quindi bonificata. Eppure gli zozzoni di turno tornano sempre lì, ad abbandonare rifiuti.