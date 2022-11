È stato convocato per il prossimo 24 novembre, lle 18, in seduta ordinaria, il prossimo consiglio comunale di Capo d’Orlando dal Presidente Cristian Gierotto.

Per mantenere i requisiti di una seduta ordinaria bisogna convocare il Consiglio Comunale almeno 5 giorni prima della data fissata e, di conseguenza, oggi era l’ultimo giorno utile.

All’ordine del giorno mancano però due dei tre documenti finanziari da approvare in Consiglio per consentire alla Corte dei Conti di verificare la possibilità di evitare il dissesto finanziario del Comune.

Infatti mancano l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e del Piano di Riequilibrio Finanziario. Con ogni probabilità verranno inseriti come ordini del giorno aggiuntivi nei prossimi giorni.

In questa maniera, comunque, viene dato per scontato che la convocazione del Consiglio Comunale non rispetti i 20 giorni concessi ai consiglieri per la consultazione dei documenti finanziari da discutere.

L’opposizione ha già fatto sapere che non concederà deroghe e quindi bisognerà attendere il prossimo consiglio comunale per capire come agiranno i singoli componenti del civico consesso.

Per il prossimo 24 novembre sono, al momento, tre i punti iscritti all’ordine del giorno: