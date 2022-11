Messina – Nove condanne e un’assoluzione. Queste le richieste del sostituto Anna Maria Arena nel processo per la morte di Lavinia Marano, la nota cantate messinese che morì dopo aver messo al mondo il figlio al Policlinico.

L’udienza di oggi si è chiusa con la richiesta di condanna a 2 anni per nove degli imputati e l’assoluzione per un decimo. Dopo le richieste del pm sono intervenuti i difensori delle parti civili, gli avvocati Giovanni Caroè, Carola Flick e Nunzio Rosso. Tutti hanno ripercorso i fatti e chiesto la responsabilità di tutti i sanitari, evidenziando le condotte colpose.

Hanno poi preso la parola l’avvocato Scillia per il policlinico di Messina Gaetano Martino responsabile civile e l’avvocato Francesco Rizzo che difende Serafina Villari, Il processo è stato rinviato per la discussione di tutti gli altri avvocati e per la sentenza al 25 novembre.