Per celebrare la Giornata Nazionale della piantumazione dell’Albero 2022, il Comune di Saponara, insieme ai cittadini e alle associazioni Rivivere a Colori Saponara ODV, Associazione Rinascenza, Associazione Rifiuti Zero Sicilia eseguirà la piantumazione di nuovi alberi. Quattro appuntamenti da non perdere nelle frazioni di Cavaliere, Scarcelli, Saponara Marittima, Saponara Centro. Il programma prevede, infatti, il 23 novembre la piantumazione a Cavaliere e a Saponara Marittima, il 24 a Scarcelli e Saponara Centro.

“Gli alberi sono i nostri più grandi amici nella lotta alla crisi climatica – ha detto l’assessora alle attività culturali, Rosalba Pino – assorbono CO2 e producono ossigeno. Per tali ragioni, sono indispensabili per la vita sul pianeta. Piantare degli alberi significa schierarsi contro il cambiamento climatico”.

“La protezione dell’ambiente è una questione che riguarda il benessere e lo sviluppo della società – a dirlo è l’assessore alla tutela del territorio e dell’ ambiente, Nicola Donato.- Questa iniziativa è una delle tante che vogliamo portare avanti per sensibilizzare tutti sul tema ambientale perché una conoscenza approfondita sulle piccole azioni e attenzioni quotidiane possono aiutare a preservare l’ambiente e la natura circostante, ottenendo così effetti enormemente benefici sulla vita di ognuno, migliorandone la qualità. Tutelare l’ambiente significa impegnarsi concretamente e costantemente per migliorare le condizioni di vita di ogni cittadino. Quindi, oltre a celebrare la Giornata Nazionale dell’Albero per l’importanza che gli alberi hanno per l’ambiente e non solo,

perché permettono di ridurre la CO2 e producono ossigeno, rendono più bello il nostro paese, puliscono l’aria, l’acqua trattenendola e prevengono l’erosione del suolo. Bisogna adottare piccole abitudini per fare del bene a noi stessi e al tempo stesso all’ambiente in cui viviamo”.

Un simbolo di Speranza e Futuro, per il Futuro! Piantiamo alberi e seminiamo il futuro!