Per tre giorni gran parte di Messina resterà senz’acqua. Nessuna emergenza stavolta, ma lavori programmati per intervenire sulla condotta idrica ammalorata e prevenire un possibile guasto improvviso.

A rassicurare che saranno ridotti al minimo i disagi alla popolazione è il sindaco Federico Basile, che ieri sera ha partecipato ad una riunione in Prefettura per fare il punto su quanto sarà necessario fare da venerdì 25 a domenica 27 novembre. Dovrebbe essere proprio il weekend del black friday quello scelto per effettuare i lavori necessari a sostituire una condotta di mezzo metro di diametro, che trasferisce l’acqua tra il serbatoio Montesanto e il Tremonti e fornisce gran parte della zona centro nord della città. Ma i lavori vanno effettuati a tubazione asciutta.

Ecco perché serve che la distribuzione debba fermarsi. Dovranno essere sostituiti 70 metri di condotta nella zona di piazza d’Armi, il quadrilatero sopra Gravitelli e che porta a Bisconte, Montepiselli e sui Colli. I tecnici stimano un intervento della durata al massimo di 48 ore. Start previsto alle 13 del venerdì per concludersi alle 20 di domenica.

Ma per riempire i serbatoi e ripristinare la normale erogazione servirebbero altre 24 ore. A risentire potrebbero essere le zone più alte della città, i cui disagi, come già successo, potrebbero anche prolungarsi al lunedì.

Le aree interessate dall’interruzione dell’erogazione idrica saranno:

– C.da San Corrao e parte alta di Gravitelli;

– Parte alta della Via Torrente Trapani dal centro sportivo Cappuccini verso monte;

– Via Puntale Arena, via Adda, via Carrai, via Varatia, via Trebbia, via Grattoni, via 108;

– C.da Scoppo e c.da Caprera;

– Vallata del Giostra dal viale Regina Elena verso monte, ivi compresa la parte a monte (Badiazza, San Jachiddu, Tremonti, c.da San Michele, Reginella);

– San Licandro e tutta la zona a monte del viale Regina Elena;

– Vallata del torrente Annunziata ivi compresa tutta la parte a monte (c.da Citola, Annunziata Alta, Campo Italia);

– Tutta la zona nord del comune di Messina, dal Viale Annunziata fino a Mortelle, ivi compresi tutti i villaggi collinari (Marotta, Papardo, Castanea, Masse, Curcuraci, Faro Superiore – dalla via Torrente Papardo verso Sant’Agata), ad esclusione di Sperone, Salice, Faro Superiore (la parte dalla via Torrente Papardo fino a Tono) e della fascia litoranea dei villaggi di Paradiso, Pace e Sant’Agata;

– Ganzirri, Torre Faro.

Inoltre, si registreranno disservizi nelle zone:

– Camaro Superiore (c.da Ummo, via Annibale, complesso Mito, c.da Luce) e Camaro S. Luigi;

– Fascia litoranea dei villaggi di Pace e Sant’Agata.