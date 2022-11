Mirto – E’ stata illuminata la Chiesa di S. Alfio nel Comune di Mirto, mediante la proiezione di alcune diapositive, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità (World Prematurity Day), che ricorre ogni anno il 17 Novembre.

Il tema dell’edizione 2022 della Giornata è “L’abbraccio di un genitore: una terapia potente. Favorire il contatto pelle a pelle fin dal momento della nascita.

La Giornata Mondiale Prematurità è stata introdotta nel 2008 dal Parlamento Europeo e viene promossa dalla Fondazione Europea per la cura dei neonati (EFCNI) e dalle organizzazioni europee di genitori partner; lo scopo dell’evento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide e sul peso della nascita pretermine a livello globale.

Considerando che una normale gestazione dovrebbe durare 40 settimane (anche se in alcuni casi si arriva addirittura a 42), un neonato si considera prematuro fino alla 37esima settimana. La gravità dei rischi dipende dalla settimana precisa in cui si trova la madre, ma in linea di massima possiamo affermare che, prima un bambino nasce, più problemi potrà avere nei primissimi mesi di vita. In genere i parti pretermine, inferiori alle 34 settimane di gestazione, vengono indirizzati in centri di riferimento individuati dalla Regione, dotati di terapia intensiva neonatale e sub intensiva.