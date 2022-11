È stato notificato ufficialmente dall’Assessorato Regionale al turismo, sport e spettacolo, il decreto di finanziamento di 2.650.000 euro per la riqualificazione di Villa Bianco, sul lungomare santagatese.

Un iter particolarmente lungo, che ha richiesto diverse integrazioni documentali ed aggiornamenti del quadro economico del progetto esecutivo già approvato dalla giunta comunale, relativo all’intervento di completamento della “Riqualificazione del lungomare lungo l’asse del Borgo Marinaro e delle aree adiacenti al castello Gallego”, rallentato ulteriormente da questioni burocratiche e procedurali per il finanziamento riferito al Piano di Azione e Coesione, Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Il progetto finanziato comprende quindi anche la realizzazione di uno spazio di verde attrezzato – area fitness, per attività sportive all’aperto, e di nuovi spazi giochi per i bambini. L’emissione e la comunicazione formale del decreto di finanziamento, a firma del Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale, Calogero Franco Fazio, consentirà quindi di avviare immediatamente le procedure di gara per l’affidamento dell’appalto e l’esecuzione dei lavori. Un ulteriore traguardo raggiunto che accogliamo dunque con grande soddisfazione perché finalmente dopo tanti anni si potrà realizzare l’attesa riqualificazione di Villa Bianco e dell’intera zona centrale del nostro lungomare, da consegnare alla fruizione della comunità tutta”.