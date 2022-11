Il nuovo assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana è la messinese Elvira Amata di Fratelli d’Italia.

Una lunga carriera politica per il neo assessore regionale che sembra consapevole della enorme responsabilità che le è stata attribuita dal Presidente della Regione Schifani con l’affidamento di deleghe così importanti.

“Sono felicissima di aver avuto questa dimostrazione di fiducia da parte del Presidente Schifani che ha deciso di concedermi una delle deleghe più importanti. Chiaro che bisogna lavorare in sinergia con gli altri colleghi che hanno ricevuto diverse deleghe, penso al turismo, alle infrastrutture. Ciò che si può sviluppare all’interno di un assessorato non ha senso di esistere per il raggiungimento di un obiettivo se non ci sono gli altri servizi in corollario”.

Il primo punto che affronterà da assessore regionale?

“Uno dei primi punti che analizzerò sarà la rivisitazione del piano paesaggistico ed anche una verifica delle criticità presenti all’interno delle sovraintendenze che rappresentano il motore di questo assessorato”.

Ha avuto modo di notare criticità in assessorato?

“Tra le criticità sicuramente la mancanza di personale e mi conforta la volontà di Schifani di voler proseguire con il governo nazionale per rivedere il blocco di assunzioni che è stato attribuito alla Sicilia. Se non possiamo fare assunzioni non possiamo prenderci colpe per mancato sfruttamento delle risorse. Quando mancano uffici importanti con le giuste professionalità è normale che si blocca tutto”.

Sembri che i giovani siano un elemento importante nella sua politica regionale.

“Sia per avvicinare i giovani al mondo della cultura. C’è già chi è interessato perché ha scelto un percorso universitario legato a questo settore ma esistono anche giovani che sono più distanti e che possono ritrovare all’interno di un museo o parco archeologico una ispirazione culturale tutto fatto in sintonia con i luoghi dove ci troviamo. Bisogna dare un’anima ai nostri beni artistici per questo ho intenzione di avviare una convenzione con l’università”.

Questo è un suo punto di partenza o di arrivo dal punto di vista politico?

“Non è un punto di partenza perché il io impegno in politica risale al 1994. Credo che in politica come in tutti i lavori ci sia bisogno della gavetta e credo di averne fatta tanta. Questo non significa che sia però un punto di arrivo. Ogni ruolo ricoperto ho sempre sentito una forte responsabilità. Immagini oggi che ho una responsabilità di essere assessore regionale ma con deleghe veramente importanti. Mi accompagna una grande passione e sono certa che con il mio staff che sto cercando di formare possiamo riuscire a raggiungere obiettivi importanti che possano valorizzare la Sicilia”.