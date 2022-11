L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato il rientro dei parametri alla normale attività per quanto riguarda lo Stromboli. Il trabocco lavico nella parte superiore della Sciara del Fuoco non è più alimentato ed è in raffreddamento.

Intanto, sarà Intensificata l’attività di monitoraggio di qualità dell’aria e intensità delle emissioni di gas vulcanici sull’Isola di Vulcano.

L’Arpa installerà stazioni multigas fisse nell’abitato del porto. L’installazione rientra nell’ambito dello stato di emergenza che è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 30 dicembre dello scorso anno a seguito delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici.