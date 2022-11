Viola Pulvirenti si è aggiudicata la prestigiosa borsa di studio, conferitale dal dott. Antonino Ajello (marito della dott. Minniti) e della prof. Rosetta Vitanza Noto, componente della commissione giudicatrice. La borsa, istituita dal liceo su proposta del dott. Ajello per tenere viva la memoria della dott. Minniti, viene assegnata annualmente agli studenti che si sono distinti durante il precedente anno scolastico per profitto, dedizione al sapere, impegno e solidarietà, mostrando altruismo e abnegazione: aspetti che anche il Regolamento d’istituto pone al centro per l’attribuzione del voto di comportamento.

In seguito alla segnalazione dell’Istituto, la commissione incontra gli allievi per conoscerne meglio le caratteristiche umane. Il premio crea così un ideale legame tra i valori che la dottoressa Minniti ha testimoniato con la sua vita e quelli che il destinatario del premio ha già manifestato nel percorso liceale.

«Questa – sono state le parole del dott. Ajello – è una giornata di memoria, che non rappresenta soltanto un atto formale e meramente celebrativo, ma vuole significare un passaggio di “testimone”, di ideali, di valori. È per questo le borsa di studio viene assegnata soprattutto a chi si distingue per qualità umanitarie».

Ad illustrare le motivazioni che hanno spinto il consiglio di classe a proporre Viola Pulvirenti è stata la prof. Maria Lucia Lo Presti, docente di Italiano: «La scelta è ricaduta su un’allieva che si è distinta non solo per l’impegno e il patrimonio di conoscenze, ma anche per la passione e la dedizione alle relazioni umane e all’impegno culturale e civile che hanno caratterizzato il suo percorso di studi». Visibilmente emozionata per il riconoscimento, Viola Pulvirenti, oggi studentessa di Giornalismo all’università Iulm di Milano, ha ringraziato il dottor Ajello per «la bellezza di un gesto» che si rinnova ormai da otto anni e che permette a tanti ragazzi di continuare a credere nelle proprie risorse.