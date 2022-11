Pace del Mela – Quello che sta per arrivare si preannuncia un inverno pieno di novità per il Comune di Pace del Mela. Sono ormai lontani i giorni di isolamento dovuti alla pandemia da Covid-19. C’è voglia di stare insieme, di ripartire, di riprendere in mano quella vita che ci apparteneva prima del marzo 2020.

In questo clima ieri pomeriggio il Sindaco Mario La Malfa ha annunciato la ripresa delle attività del Centro Anziani a Palazzo Lo Sciotto.

Il Sindaco Mario La Malfa ha inteso riprendere le “attività sociali in favore delle fasce più fragili che maggiormente hanno patito i disagi dell’isolamento.” Partire dagli anziani, ridare loro delle opportunità di socializzazione e compartecipazione.

Mercoledì 16 novembre, nella cornice di Palazzo Lo Sciotto, una delle sedi storiche più prestigiose del paese, il Sindaco ha quindi annunciato, alla presenza di un folto numero di anziani, l’avvio del nuovo progetto dell’Amministrazione Comunale.

All’evento erano presenti anche l’Assessore ai Servizi Sociali ed il funzionario Responsabile del Servizio. Nel corso dell’incontro sono state presentate “tutta una serie di attività che vedono la partecipazione ed il coinvolgimento degli stessi utenti, supportati dai ragazzi del Servizio Civile, per favorire la loro integrazione e l’interazione con il territorio”.

A questo proposito il Sindaco ha precisato che il Centro Anziani rientra in un progetto più ampio che vede il coinvolgimento di varie strutture che ricadono nel territorio comunale, quali l’Auditorium per le attività artistiche, la Biblioteca di prossima apertura, ed il Ganimè, sede dell’Università della Terza Età, per le attività culturali.

Infine il Sindaco ha precisato che le attività del Centro Anziani avranno inizio il prossimo 21 novembre dalle ore 15:30 fino alle ore 18:30 e si svolgeranno tutte le settimane dal lunedì al venerdì.