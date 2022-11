A lanciare l’allarme è il “Presidio Nebrodi” dell’associazione Italia Nostra, che ha deciso di accendere i riflettori sulle gravi condizioni di degrado in cui versa l’antica Cappella Sciacca, pregevole monumento funerario situato nella frazione Scala, a poca distanza da Tindari.

«Negli anni la cappella Sciacca è stata interessata da numerosi crolli ed è ormai invasa dalle erbacce, tanto da essere quasi del tutto nascosta alla vista», è la denuncia di Angela Pipitò, referente locale dell’associazione. Da qui la decisione di scrivere alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina, all’Assessorato regionale dei Beni Culturali e al sindaco di Patti, per sollecitare l’effettuazione di un sopralluogo e proporre l’apposizione del vincolo storico e architettonico in considerazione del valore culturale del bene, notevole esempio di architettura funeraria di inizio secolo.

La cappella funebre risale al 1902, quando la principessa Marianna Merlo la fece erigere per seppellirvi le spoglie del marito, il barone Domenico Sciacca, parlamentare alla Camera dei Deputati e sottosegretario di Stato per l’Agricoltura durante il governo Crispi, morto nel dicembre del 1900. Il monumento funerario, situato in un’area circondata da cipressi che fungevano da schermo, presenta il fronte principale caratterizzato da un imponente timpano sovrastante l’ingresso, quattro semicolonne con capitelli corinzi e un architrave decorato con fregi floreali intarsiati e una croce centrale, con lo stemma della famiglia posto sulla sommità e un festone su cui è incisa la scritta “Sciacca della Scala”.

«La cappella – riferisce la dott. Pipitò – rappresenta una testimonianza significativa della cultura nobiliare dell’epoca. Il barone Domenico Sciacca, proprietario del castello di Scala, ricevuto in eredità dal padre, aveva fatto di Scala un centro mondano dove ospitava amici influenti, offrendo ricevimenti, musica e battute di caccia. Negli anni ‘50 le spoglie del barone furono traslate dalla cappella, portate a Palermo e tumulate accanto a quelle della moglie. Per decenni la cappella è stato una sorta di simbolo, una testimonianza importante della vita facoltosa delle prestigiose famiglie dell’epoca».

Poi l’inesorabile declino: il monumento è stato abbandonato alla rovina e all’incuria, interessato da numerosi crolli e depredato dei suoi elementi architettonici. «Chiediamo – è l’appello della dott. Pipitò – un sopralluogo urgente da parte della Soprintendenza, al fine di porre in atto tutte le iniziative necessarie per salvaguardare e restituire dignità a tale importante monumento preservandolo dal crollo definitivo. Si ribadisce, inoltre, la necessità di avviare le procedure per l’apposizione di un vincolo storico e architettonico da parte dell’Ente competente, che possa costituire un primo passo importante verso il recupero, la tutela e la conservazione di tale importante testimonianza».