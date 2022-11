Ideata e organizzata dal Centro Studi Paolo Borsellino di Patti, dall’Aciap e da Sos Impresa Rete per la Legalità, con il patrocinio del Comune di Patti, la rassegna “Scrusciu – Incontri d’autore” è giunta ai titoli di coda. Almeno per quest’anno.

Durante l’ultimo evento, che si è tenuto all’ex convento San Francesco, è stato presentato il libro “L’antimafia tradita” di Franco La Torre, figlio di Pio La Torre. Alla presentazione hanno preso parte anche il giornalista Silvio Buzzanca e l’avv. Fausto Amato, responsabile legale nazionale di Sos Impresa Rete per la Legalità. L’incontro è stato accompagnato dalle letture di Claudio Di Blasi e dall’esibizione del Centro danza La Fenice di Cristina Ocera, mentre in uno spazio della sala congressuale sono state esposte le creazioni in collage realizzate dallo studente Giuseppe Greco.

In occasione dell’evento, la giuria della rassegna, composta dal vice presidente nazionale vicario di “Sos Impresa – Rete per la legalità” Giuseppe Scandurra, dal presidente Aciap Sergio Sidoti, dalla giornalista Tindara Caccetta, dal presidente del Centro Studi “Paolo Borsellino” Marco Conti Gallenti e dal componente “Cdt Sicilia” Francesco Scalia, ha voluto premiare i vertici dell’Alma basket, società cestistica femminile che milita nel campionato di Serie A2. Il premio per i brillanti risultati ottenuti in ambito sportivo è stato ritirato dal presidente Attilio Scarcella e dalla coach Mara Buzzanca.

Cala, dunque, il sipario su una rassegna che già dalla prima edizione è riuscita a coinvolgere parecchie personalità di spicco nel panorama della giustizia e della legalità, tra cui il consigliere togato del Csm Sebastiano Ardita, i giornalisti Giulio Francese, Salvatore Cusimano e Antonio Calabrò, l’avv. Umberto Ambrosoli, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Applicato alla Procura Europea in materia di reati finanziari Gaetano Ruta, il presidente del Tribunale di Patti Mario Samperi e il vice direttore dell’Agi Paolo Borrometi. Tante anche le personalità premiate per il loro impegno, tra cui il prefetto Carmelo Franco Gugliotta, l’ex dirigente di Banca d’Italia Alfio Noto, il senatore Francesco Cimino, il prof. Andrea Costanzo, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti Angelo Cavallo e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Gerardo Mastrodomenico.