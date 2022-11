Galati Mamertino – La Giunta Municipale di Galati Mamertino, guidata dal Sindaco Vincenzo Amadore, ha attuato gli indirizzi per la selezione di un soggetto idoneo, cui affidare la gestione dell’Incubatore di Imprese dei Nebrodi – NEBLAB, compresa la concessione in uso gratuito dei locali.

Il soggetto gestore del NEBLAB dovrà possedere i requisiti necessari, per conseguire la certificazione e il marchio europeo Business Innovation Centre (BIC), annoverando anche l’autonomia operativa necessaria per dotarsi di una struttura tecnica e organizzativa, e la partecipazione a bandi e reti europee, nazionali e regionali.

E’ stato stabilito che sarà messa a disposizione del soggetto aggiudicatario, in modo del tutto gratuito, la porzione dei locali ubicati al primo piano seminterrato dell’immobile denominato “Mercato Coperto”, situato in località Contura del Comune di Galati Mamertino, esclusivamente per le finalità proprie del NEBLAB. Il soggetto gestore fornirà supporto alle attività del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune galatese e contribuirà alle spese di gestione (energia, pulizia, custodia). L’utilizzo della Sala Conferenze dell’Incubatore e dei servizi sarà garantito all’ente comunale galatese, per gli intenti propri del Comune e per attività culturali e formative, che riterrà appropriate.

Viene data così continuità alle azioni intraprese con il Living/Fab Lab e si dà attuazione al Regolamento generale del NEBLAB, approvato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale il 24 Giugno 2021.