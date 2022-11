Messina – Altro tratto aperto alla circolazione lungo la via Don Blasco. A tagliare il nastro alle 11 di ieri mattina il sindaco Federico Basile e il vice sindaco Salvatore Mondello.

Il nuovo tratto conduce da via Mare Grosso a via Bonsignore e consente di arrivare fino a via Salandra per un tragitto di poco inferiore ai 2 km sui 3,7 km complessivi. Per vederla ultimata si dovrà attendere la fine del 2023 quando gli attuali intoppi dovrebbero essere definitivamente superati consegnando alla città una strada che è la collega da Nord a Sud evitando il centro cittadino con innegabili vantaggi per la qualità della vita e soprattutto anche per la valorizzazione di interi tratti di costa che erano stati negati alla fruizione pubblica.