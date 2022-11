E’ stata denominata “Mare Aperto” l’Operazione della Polizia di Caltanissetta che ha sgominato una banda accusata di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono diciotto le misure cautelari emesse a carico di undici tunisini e sette italiani. Per dodici degli indagati è stato disposto il carcere, per sei i domiciliari.

Sei di loro risultano ancora irreperibili. Uno è stato individuato a Ferrara con la collaborazione della locale Squadra Mobile. Uno era già in carcere per reati dello stesso tipo, un tunisino era stato scarcerato da pochi giorni e si trovava a Roma in attesa di rimpatrio. Gli altri sono stati arrestati sul territorio siciliano: otto a Caltanissetta e uno a Ragusa.

L’indagine ha preso il via il 21 febbraio 2019. Quel giorno, all’imbocco del Porto di Gela, si era incagliata una barca in vetroresina di 10 metri con due motori da 200 cavalli. La Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta scoprì che il natante era stato rubato a Catania pochi giorni prima e che erano sbarcate decine di persone, presumibilmente di origini nordafricane. La Polizia è riuscita a risalire a una coppia di origini tunisine.

L’associazione avrebbe avuto punti strategici dislocati in più centri dell’isola: Scicli, Catania e Mazara del Vallo. Avrebbe utilizzato piccole imbarcazioni con potenti motori fuoribordo condotti da scafisti esperti, con la capacità di raggiungere le coste siciliane in meno di quattro ore con un numero da 10 a 30 persone a bordo, esposte a gravi pericoli. Ciascun passeggero avrebbe pagato in contanti, alla partenza della Tunisia, tra tremila e cinquemila euro.