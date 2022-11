San Pier Niceto – Un autunno all’insegna del gusto a San Pier Niceto. Colori, sapori, fragranze che riportano a quell’atmosfera tipica dei borghi collinari. Proprio con l’intento di fare vivere questa magica atmosfera, la Pro Loco Niceto, diretta dalla Presidente Mariagrazia Micale, ha organizzato la seconda edizione della Castagnata.

L’appuntamento è per domani, a partire dalle ore 18.00, nel cortile del Centro Diurno sito lungo la via Simon Bolivar. In questa occasione la Pro Loco offrirà a quanti vorranno partecipare il vino novello e le caldarroste.

“Siamo lieti di invitare tutta la cittadinanza per un momento di convivialità. -dichiarano i componenti della Pro Loco- Si degusteranno le castagne e il vino novello. Vi aspettiamo numerosi.”

L’associazione Pro Loco Niceto da anni opera nel territorio sanpietrese, portando avanti varie iniziative a carattere prevalentemente culturale. L’attuale Presidente è Mariagrazia Micale, mentre il direttivo è composto dal Vicepresidente Antonio Cicciari, dalla tesoriera Anna Aloi che ha anche ricoperto il ruolo di Presidente negli scorsi anni, dalla segretaria Benedetta Minutoli e da Graziana Italiano, Francesco Catanese, Francesca Bottaro, Giuseppe Chillemi e Maria Giovanna Dolcezza.

Quest’anno la Pro Loco si è arricchita della presenza di nuovi membri. In particolare i componenti attuali dell’associazione, oltre il Direttivo, sono: Antonuccio Elizabeth, Bongiovanni Maria, Catanese Francesca, Dolcezza Aurelio, Fiani Carol, Gareffa Tiziana, Italiano Alberto, Maniaci Rina, Vincenzo Vita, Micale Antonino, Micale Nino, Micale Mafalda, Nastasi Carmelo, Russo Giulia, Valla Francesco, Rando Giuseppe.