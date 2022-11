Il Gruppo Consiliare CambiAmo Capo nel corso della conferenza dei capigruppo di ieri, 16 novembre, ha ritenuto irricevibile la proposta del Presidente del Consiglio, Cristian Gierotto e del Sindaco Franco Ingrillì, di derogare ai termini regolamentari per la convocazione del consiglio comunale entro il prossimo 24 novembre 2022, termine ultimo per approvare il Piano di Riequilibrio.

Secondo l’opposizione “A tutt’ oggi i consiglieri comunali sono sprovvisti dei relativi documenti finanziari”.

Il capogruppo di CambiAmo Capo, Renato Mangano, dopo aver stigmatizzato l’incomprensibile atteggiamento poco collaborativo degli uffici, ha preannunciato che si rivolgeranno agli organi sovracomunali competenti in materia per poter svolgere compiutamente e serenamente il proprio mandato elettorale; inoltre, è stato evidenziato che nonostante le reiterate sollecitazioni non è stato ancora consegnato il “Documento di Sostenibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale”, in virtù del quale erano state avviare le richiamate procedure, perché sia il Collegio dei Revisori dei Conti che l’Esperto Mineo non hanno mai garantito che si sia nelle condizioni di poter scongiurare il Default e quindi di rilasciare formale certificazione in merito.

Nel comunicato stampa a fimra dei consiglieri Mangano, Gazia, Scafidi, Liotta e Truglio si legge che “La superiore certificazione era stata richiesta sia dai consiglieri di maggioranza che di minoranza, ai Revisori, all’esperto Mineo e alla responsabile dell’ Area economica finanziaria, ma con scarso successo”.

L’opposizione consiliare continua dichiarando che “Abbiamo ricevuto nel pomeriggio del 16 novembre la notifica del Bilancio consuntivo 2021 e da oggi decorrono i 20 giorni per la nostra valutazione, inoltre gli stessi Revisori concludono che tale documento finanziario dovrà essere correlato col Previsionale 2022/2024 e col Piano di Riequilibrio non ancora in loro possesso”.

Mangano, Gazia, Scafidi, Liotta e Truglio concludono “Ci chiediamo, quindi, se sia possibile per loro esprimere un giudizio compiuto e di merito in un così breve lasso temporale e parimenti ci chiediamo quali virtù possiedano i Consiglieri di maggioranza per derogare i termini temporali che leggi e regolamenti impongono per poter valutare serenamente ciò che verrà portato in Aula per la votazione. Si tratta di competenza innata, che noi opposizione non possediamo, oppure è un atto di fede? Se si tratti di altro lo scopriremo perché… il tempo è e sarà galantuomo”.