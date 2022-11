Sicilia – Tempo instabile tra il nuvoloso e piogge. Una situazione che interesserà particolarmente l’area tirrenica.

Una perturbazione fredda attraversa l’isola e potrebbe portare a piogge sparse, senza l’esclusione di possibili temporali. Temperature in calo a causa anche dei venti che soffieranno da Libeccio o Ponente in maniera moderata. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi sia Tirreno che Ionio.